"Тинькофф" с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance

При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжат работать

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Тинькофф" с 17 июля не будет проводить SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance, но продолжит осуществлять в эту кредитную организацию переводы в рублях, тенге и юанях, сообщили ТАСС в пресс-службе банка "Тинькофф".

"Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17.07.2023. При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать", - говорится в сообщении.

Ранее "Тинькофф" ввел ограничения на валютные переводы в банк Freedom Finance, размер перевода был ограничен $20 тыс. за раз.

В феврале 2023 года "Тинькофф" попал под санкционные ограничения ЕС.