ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

Если агрегатор не может выполнить запрос ведомства в установленные сроки, он должен сообщить о других сроках, необходимых для выполнения запроса, и обосновывать причину невозможности представления данных

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ получит круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Служба заказа легкового такси <...> предоставляет подразделению органа Федеральной службы безопасности <...> круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси в порядке, установленном для организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", - сказано в документе.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года. В нем отмечается, что в отдельных случаях ФСБ в целях получения доступа к информационным системам и базам данных обращается в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси, ведение которого осуществляется в электронной форме. "Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение тьрех рабочих дней (при наличии в запросе пометки "срочно") либо в течение 10 рабочих дней (при отсутствии указанной пометки) со дня поступления запроса", - говорится в постановлении. В случае если агрегатор легкового такси не может выполнить запрос в установленные сроки, он информирует о сроках, необходимых для выполнения запроса, а также обосновывает причину невозможности представления данных. При взаимодействии с ФСБ служба заказа легкового такси обеспечивает неразглашение информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия.

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует работу такси. В нем прописано, что перевозчик обязан не менее полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Кроме того, служба заказа легкового такси обязана предоставить ФСБ доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, который установлен правительством РФ. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, а часть его положений - с 1 сентября 2025 года.