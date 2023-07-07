Карчаа заявил, что риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС существенно снизился

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" считает, что не стоит исключать попыток диверсии в дальнейшем

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Вероятность совершения Киевом ядерного инцидента на Запорожской АЭС существенно снизилась, заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. При этом он не стал исключать попыток диверсии в дальнейшем.

"Вероятность этого (совершения ядерного инцидента - прим. ТАСС) в существенной степени снизилась, - сказал Карчаа. - Но исключать полностью, на все 100%, нельзя. Расслабляться нам и рассчитывать, что все это кануло в прошлое, - нет".

Он отметил, что Украина в этом вопросе готова пойти на все ради нанесения России непоправимого ущерба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью шесть ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.