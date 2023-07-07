Управляющий ЦБ Греции признал, что экономика страны расплачивается за санкции против РФ

Яннис Стурнарас отметил, что "приходится сожалеть, но уважение международных границ превосходит любые расходы"

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Управляющий Банка Греции Яннис Стурнарас признал, что санкции против РФ имеют свою стоимость для греческой экономики.

Корреспондент ТАСС спросил Стурнараса в пятницу на встрече с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах, делал ли Банк Греции (центробанк страны) подсчеты о том, в какой степени экономика Греции теряет от применения санкций ЕС против России по показателям темпов экономического роста, сокращения торговли, потере тысяч российских туристов. "Да, конечно, это имеет свою стоимость, - ответил глава ЦБ. - Определенно, стоимость всего этого [для экономики] имеется. Но для нас принцип международных границ более важен, чем эта стоимость. Приходится сожалеть, но уважение международных границ превосходит любые расходы".

На уточняющий вопрос корреспондента по поводу того, делал ли все-таки ЦБ расчеты по поводу потерь Греции, Стурнарас ответил, что "это не так уж важно". "В целом война стоила нам не столь много, как мы думали, - пояснил управляющий ЦБ. - Намного более важно - остановить потерю человеческих жизней и восстановить мир в Европе по сравнению с расходами, которые нам приходится нести. Мы, греки, столько раз страдали в прошлом: после Второй мировой войны у нас была гражданская война, и Греция - одна из стран в Европе, которая очень много страдала после обретения своей независимости [от Османской империи] в 1830 году. Мы очень сконцентрированы на мире, международном праве и уважении границ".

ЕС с февраля 2022 года ввел 11 пакетов санкций против России из-за военной операции Москвы на Украине. Первые 10 пакетов санкций ЕС представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете впервые введен принцип экстерриториальности санкций - Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров, или оказании услуг, например по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи.

Специальная военная операция проводится Россией с целью демилитаризации и денацификации Украины.