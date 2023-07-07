Глава ЦБ Греции не считает, что доллар теряет свои позиции в международных расчетах

Яннис Стурнарас добавил, что страны Евросоюза стремятся усилить роль евро в глобальной торговле

АФИНЫ, 7 июля. /ТАСС/. Управляющий Банка Греции (ЦБ) и член совета управляющих Европейского центрального банка Яннис Стурнарас не считает, что доллар теряет свои позиции в международных расчетах, хотя и признает, что страны БРИКС стараются использовать в них свои собственные валюты. Об этом Стурнарас заявил в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на встрече с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах.

Корреспондент ТАСС спросил Стурнараса в пятницу на встрече с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах о его мнении по поводу тенденции к отказу ряда стран от использования в системе международных расчетов доллара США и применения при оплате товаров российских рублей, китайских юаней и национальных валют других стран. Управляющий ЦБ ответил, что не считает, что доллар теряет часть международной торговли. "Я не уверен в этом, доллар очень сильный, - пояснил Стурнарас. - Долларовый рынок очень большой, он свободный. Вот почему в Европе мы хотим усилить международную роль евро, чтобы наша валюта была конкурентоспособной наравне с долларом. Один из путей достижения этого - надо сделать рынок Европы более развитым, а это значит, во-первых, улучшить архитектуру Еврозоны, доведя до конца интеграцию общеевропейского рынка и создание банковского союза, а затем, может быть, не скоро, продвинуться по федерализации в направлении к фискальному союзу".

"Но я не уверен, что доллар теряет свой статус международной валюты, - продолжил Стурнарас. - Существует много выгод при использовании доллара. Он очень ликвидный, нет ограничений, много долларов в наличии в зарубежных странах. И это в свою очередь дает исключительные преимущества США".

По мнению главы греческого ЦБ, страны БРИКС при этом стараются использовать свои валюты. "Китай тоже очень сильный в этом плане, он расширяет свои возможности. Но до тех пор, пока в Китае действует контроль над капиталами, он не сможет создать замену для доллара. Потому что рынку нужна ликвидная и свободная валюта. А Китай еще этого не достиг. Но хочу сказать, чтобы не было недопонимания, что я высказываюсь в пользу международного сотрудничества в этой сфере вместо международных конфликтов".

По словам Стурнараса, "свободная торговля - это все еще самая лучшая политика, в том числе и для тех, у кого имеется продвинутые технологии". "Поэтому, если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что лучше международное сотрудничество вместо международных конфликтов в том, что касается торговли, инвестиций и роли валют", - отметил он.