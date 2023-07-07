Минэнерго США закупит 6 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

Это уже третий запрос ведомства на покупку нефти для запаса в 2023 году

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва планирует закупить дополнительно 6 млн баррелей нефти. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении ведомства.

"Сегодня департамент нефтяных резервов Минэнерго США сообщил, что планирует закупить около 6 млн баррелей топлива для стратегического нефтяного резерва. Поставки запланированы на октябрь-ноябрь 2023 года", - говорится в сообщении.

Это уже третий запрос Минэнерго на покупку нефти для запаса в этом году. Как сообщили в ведомстве, предыдущие контракты на общий объем в 6,3 млн баррелей нефти были заключены по средней цене $72,67 за баррель, что ниже средней цены (около $95 за баррель), по которой она продавалась из резерва в 2022 году.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта прошлого года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва. Согласно анализу, проведенному американским Минфином, действия вашингтонской администрации "позволили снизить цены на бензин примерно на 40 центов за галлон (3,785 л - прим. ТАСС) по сравнению с тем, какими они были бы", если власти не принимали бы никаких мер, подчеркнули в Минэнерго.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. Сейчас в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 348,62 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.