Турция выступила за продление зерновой сделки на два года

СТАМБУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 17 июля, будет продлена минимум на три месяца. При этом она выступает за ее пролонгацию на два года, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Надеюсь, что срок действия соглашения о зерновом коридоре после 17 июля будет вновь продлен. Мы рассчитываем, что оно будет продлено хотя бы на три месяца, но выступаем за пролонгацию на два года", - отметил он. "Мы будем стремиться к продлению зернового коридора на два года", - добавил турецкий президент.

"В прошлом году мы провели в Стамбуле важную встречу. Вместе с ООН были достигнуты договоренности о черноморской зерновой инициативе. В ее рамках 33 млн тонн продовольствия было направлено в нуждающиеся страны. Мы хотим, чтобы зерновая инициатива была продолжена", - сказал Эрдоган в субботу в Стамбуле после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Заявление транслировали местные телеканалы.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.