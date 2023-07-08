Зеленский выступил за долгосрочное продление зерновой сделки без учета позиции России

Президент Украины заявил, что "должны быть разные коридоры", уточнив, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области

СТАМБУЛ, 8 июля. /ТАСС/. Киев выступает за то, чтобы зерновая сделка была продлена на большой срок, при этом ее судьба не должна зависеть от позиции одного государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Нам не нужно постоянно собираться, у нас есть много разных проблем и вызовов, - сказал он. - Мы не можем собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться. Нужно сделать все, чтобы этот коридор не зависел от желания одного государства". Украинский президент также заявил, что "должны быть разные коридоры", уточнив, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.

Президент Украины, комментируя подписание двустороннего соглашения по развитию отношений в стратегической промышленности, в качестве направлений сотрудничества назвал "развитие мощностей и возможностей производства автономных транспортных средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов; наращивание производства разных типов БПЛА; исследования и разработки в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности".

Он отметил, что стороны в том числе обсудили стремление Киева вступить в НАТО и другие вопросы безопасности. Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости "замораживания конфликта" и приверженность своему так называемому мирному плану.