СМИ: производитель электрокаров GAC инвестирует $170 млн в строительство завода в Таиланде

Как сообщила газета Nation, в 2023 году компания рассчитывает реализовать не менее 600 тыс. автомобилей за счет расширения своего присутствия в этой стране

БАНГКОК, 8 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей электромобилей в Китае - компания GAC Aion New Energy Automobile - инвестирует $170 млн в строительство своего завода в Таиланде. Об этом в субботу сообщила газета Nation.

По словам генерального секретаря Совета по инвестициям Таиланда Нарита Тердсатхирасака, в прошлом году GAC Aion продала более 270 тыс. автомобилей и рассчитывает реализовать не менее 600 тыс. единиц в этом году за счет расширения своего присутствия в Таиланде.

Издание отмечает, что Совет по инвестициям и другие таиландские регулирующие органы также представили план по расширению производства электромобилей, известный как EV 3.5. Он предусматривает несколько мер для привлечения производителей электромобилей и призван сделать Таиланд центром производства электромобилей в Юго-Восточной Азии. Так, согласно этому плану, правительство предоставит субсидию в размере около $3 тыс. на каждое импортируемое транспортное средство при условии, что автопроизводители будут наращивать производство электромобилей в Таиланде в соотношении в два-три раза превышающем объем импорта.

Таиланд ставит перед собой цель к 2030 году производить 30% электромобилей, реализуемых на внутреннем рынке.

GAC Aion производит электромобили с запасом хода, превышающим 1 000 км. Компания также разработала суперкар, который разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды.