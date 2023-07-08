8 июля, 06:13
Арктика

В реализацию стратегии развития Норильска до 2035 года вложат около 1,5 трлн рублей

Средства пойдут на развитие транспортной сети, социально-экономическое и промышленное развитие потенциала города

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Около 1,5 трлн рублей будет вложено в развитие Норильска как опорного города Арктики до 2035 года. Об этом говорится в стратегии, размещенной на официальном сайте города.

"Основным источником финансирования стратегии станет комплексный план, в соответствии с который из федерального, краевого бюджетов и от ПАО "ГМК "Норильский никель" до 2035 года на развитие города поступит в общей сложности 120 млрд рублей. В дополнение к своим расходам в рамках комплексного плана ПАО "ГМК "Норильский никель" выделяет на развитие города 150 млрд рублей. <…> Суммы инвестиций по уже определенным объектам составляют 893,2 млрд рублей. <…> Источником финансирования стратегии также является местный бюджет Норильска. <…> Итоговая сумма средств из вышеназванных источников, планируемых для финансирования реализации стратегии, превысит 1 трлн 494 млрд рублей", - отмечается в документе.

Эти средства пойдут на организацию комфортной среды для жизни в Норильске, развитие транспортной сети и в целом на социально-экономическое, промышленное развитие потенциала города.

По прогнозам разработчиков стратегии, к 2035 году среднегодовая численность постоянного населения Норильска составит 196,4 тыс. человек. Денежный доход населения вырастет в 2,1 раза к уровню 2021 года.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.

В 2020 году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Работа над документом стратегии развития Норильска заняла около года. Для создания документа опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, жители города. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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