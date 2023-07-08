В реализацию стратегии развития Норильска до 2035 года вложат около 1,5 трлн рублей

Средства пойдут на развитие транспортной сети, социально-экономическое и промышленное развитие потенциала города

КРАСНОЯРСК, 8 июля. /ТАСС/. Около 1,5 трлн рублей будет вложено в развитие Норильска как опорного города Арктики до 2035 года. Об этом говорится в стратегии, размещенной на официальном сайте города.

"Основным источником финансирования стратегии станет комплексный план, в соответствии с который из федерального, краевого бюджетов и от ПАО "ГМК "Норильский никель" до 2035 года на развитие города поступит в общей сложности 120 млрд рублей. В дополнение к своим расходам в рамках комплексного плана ПАО "ГМК "Норильский никель" выделяет на развитие города 150 млрд рублей. <…> Суммы инвестиций по уже определенным объектам составляют 893,2 млрд рублей. <…> Источником финансирования стратегии также является местный бюджет Норильска. <…> Итоговая сумма средств из вышеназванных источников, планируемых для финансирования реализации стратегии, превысит 1 трлн 494 млрд рублей", - отмечается в документе.

Эти средства пойдут на организацию комфортной среды для жизни в Норильске, развитие транспортной сети и в целом на социально-экономическое, промышленное развитие потенциала города.

По прогнозам разработчиков стратегии, к 2035 году среднегодовая численность постоянного населения Норильска составит 196,4 тыс. человек. Денежный доход населения вырастет в 2,1 раза к уровню 2021 года.

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек.

В 2020 году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Работа над документом стратегии развития Норильска заняла около года. Для создания документа опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, жители города.