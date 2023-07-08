Собянин заявил, что доля новых поездов в метро Москвы превысила 70%

Это лучший показатель среди метрополитенов Европы и Америки, отметил мэр города

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Доля старого подвижного состава в московском метрополитене составляет менее 30%. Об этом в субботу сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 2010 года доля новых поездов метро выросла с 12 до 71%. Лучший показатель среди метрополитенов Европы и Америки", - написал он.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили ТАСС, что работы по замене поездов прошлого поколения на новые планируется завершить после 2040 года.

О трамваях

Обновление парка трамваев планируется завершить в 2025 году, сообщил Собянин.

"В 2025 году планируем завершить обновление подвижного состава, но уже сегодня львиную долю вагонов составляют "Витязь Москва" - комфортные, низкопольные, оснащенные разъемами для зарядки гаджетов и системой Wi-Fi", - написал мэр.

Как сообщали в апреле в пресс-службе столичного департамента транспорта, по 31 из 35 московских трамвайных маршрутов ходят только современные низкопольные составы. До 2025 года планируется закупить еще 150 вагонов последнего поколения. При этом за последние шесть лет в Москве появились более 500 российских трамвайных вагонов.

О такси

Число пассажиров, которые за сутки пользуются такси в Москве, достигло 1,7 млн.

"В столице создана одна из самых выгодных и доступных систем такси, которой пользуются 1,7 млн пассажиров в сутки. Среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты - один из лучших показателей в мире", - написал мэр.

Он добавил, что в Москве сегодня крупнейший в мире парк каршеринга - более 31 тыс. машин. На один автомобиль приходится пять поездок в сутки, "что делает каршеринг реальной альтернативной использованию личного авто".