Air Moldova продлила паузу в полетах до 31 июля

В компании поблагодарили пассажиров за понимание и терпение

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Молдавская авиакомпания Air Moldova проинформировала в субботу о продлении паузы в полетах до 31 июля.

"Выполнение всех полетов прекращено до 31 июля включительно. Уважаемые пассажиры, авиакомпания продолжает обрабатывать все поступающие запросы на получение возвратов за отмененные рейсы. Пассажиры, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, по запросу получат возврат денежных средств на карту, которой был оплачен билет", - говорится в заявлении на сайте компании. В нем пассажиров поблагодарили за понимание и терпение.

В ноябре 2022 года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия. Ранее счета компании были заблокированы из-за разбирательств с предполагаемыми нарушениями при ее приватизации в 2018 году. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что Air Moldova контролируется оппозиционным политиком Иланом Шором, и высказался против финансовой поддержки предприятия. Со своей стороны, Шор назвал решение официального Кишинева рейдерской атакой, цель которой - обанкротить сектор воздушного транспорта.