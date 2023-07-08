Москва выставила на продажу более 5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости

Больше всего объектов находятся на востоке столицы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В Москве 15 помещений и 1 здание смогут приобрести все желающие через аукционы или торги с понижением цены в июле. Об этом сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

"Город выставил на торги более 5 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Это 16 объектов, которые находятся в восьми столичных округах. Предприниматели смогут использовать их для реализации различных бизнес-идей. Например, открыть тюнинг-ателье, магазины, кафе, медицинские клиники и другие объекты", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, больше всего объектов выставлено на торги на востоке столицы - это пять помещений общей площадью 1,8 тыс. кв. м в подвалах, на первых и антресольных этажах. К ним проведены все необходимые коммуникации и отсутствуют обременения. По два помещения находятся в Северном, Южном и Западном административных округах суммарной площадью более 2 тыс. кв. м. В Центральном, Зеленоградском, Северо-Западном округах расположено по одному помещению, а на Юго-Западе столицы выставлено одно помещение и здание.

"Коммерческие объекты смогут приобрести все желающие, оформившие электронную подпись на площадке оператора торгов и получившие аккредитацию. Самый маленький лот, выставленный на торги, расположен в Западном административном округе на Мосфильмовской улице в доме № 55. Его площадь составляет 24,8 кв. м. Здесь можно открыть микромаркет с готовыми блюдами или точку по оказанию бытовых услуг. На торги также выставлено здание площадью 125,8 кв. м по адресу: улица Фотиевой, дом 7а. Объект хорошо подойдет для открытия автосервиса с мойкой", - добавил гендиректор центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Также в пресс-службе департамента отметили, что все лоты будут реализованы через открытые аукционы в электронной форме или посредством публичного предложения, где стоимость может опуститься до 55% от первоначальной. Например, с понижением цены можно приобрести объект площадью 278,2 кв. м, расположенный по адресу: улица Мартеновская, дом 7. В зависимости от выбранного лота заявки принимаются до 11, 14 и 17 июля соответственно.

"Информацию об актуальных объектах можно посмотреть на сайте ГУП "ЦУГИ" в разделе "Коммерческая недвижимость", а также на Инвестиционном портале Москвы. Лоты находятся в хозяйственном ведении ГУП "Центр управления городским имуществом", - заключили в ведомстве.