Берлин в первой половине 2023 года одобрил поставки оружия Эр-Рияду на сумму €893,6 тыс.

По данным Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, правительство страны также выдало 30 разрешений на поставки оружия Йемену, Катару, Кувейту, Оману и Бахрейну

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Германии в первом полугодии 2023 года, несмотря на серьезные экспортные ограничения, выдало разрешений на поставки оружия в Саудовскую Аравию на сумму €893 550, что значительно меньше, чем в 2022 году. Об этом говорится в ответе Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ на соответствующий запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

По информации ведомства, опубликованной в субботу агентством DPA, 30 июня были выданы лишь три экспортные лицензии. Речь идет исключительно об экспорте в рамках совместных проектов с другими странами Евросоюза или НАТО. В то же время правительство ФРГ выдало 30 разрешений на поставки оружия Йемену на сумму €59,7 млн. Кроме того, были одобрены поставки в Катар на €7,2 млн, в Кувейт на €6,8 млн, в Оман на €4,1 млн и в Бахрейн на €1,2 млн.

В 2022 году правящая в ФРГ коалиция "Светофор" выдала разрешений на поставки оружия в Саудовскую Аравию на сумму €44,2 млн - столько не было поставлено с 2018 года. До смены правительства в Германии в 2021 году, несмотря на масштабный запрет на экспорт оружия, Саудовской Аравии было выдано 30 экспортных лицензий на сумму €2,52 млн. В 2020 году было предоставлено 51 разрешение на сумму €30,75 млн. В 2019 году - на €0,8 млн. Речь шла о специальных лицензиях на совместные проекты с партнерами по альянсу.

Германия приостановила продажи вооружений Саудовской Аравии в ноябре 2018 года из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Исключения касаются лишь совместных проектов стран - участниц НАТО с Эр-Риядом.