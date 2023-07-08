На станции метро "Аэропорт Внуково" начали монтировать многоугольные панели

Готовность архитектурно-отделочных работ превысила 60%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Готовность архитектурно-отделочных работ в пассажирской зоне станции "Аэропорт Внуково" участка продления Солнцевской линии московского метрополитена превысила 60%. На платформе монтируют алюминиевые панели в форме многоугольников. Об этом сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В отделке платформенного участка "Аэропорта Внуково" сочетаются натуральный материал и алюминиевые панели. На платформе пол и часть путевых стен уже облицованы светло-серым Мансуровским гранитом, этим материалом также отделывают колонны. Недавно приступили к монтажу алюминиевых панелей в виде многоугольников, которые украсят часть стен, колонн и потолок станции", - сказал Бочкаев, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

Он уточнил, что алюминиевые панели внешне напоминают шлифованную нержавеющую сталь. На потолке будут сочетаться панели стального цвета со вставками из темно-синих деталей.

"Художественное решение станции "Аэропорт Внуково" является продолжением архитектурного ансамбля терминала А воздушной гавани, а оформление станции посвящено работе конструкторского бюро Андрея Николаевича Туполева. В начале платформы станции около эскалаторного хода будет размещен один из главных художественных элементов - композиция "Гражданские самолеты КБ Туполева и портреты их создателей", выполненная в технике цифровой печати на алюминиевых панелях", - пояснил заммэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Группа компаний "Мосинжпроект" - генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов добавил, что к монтажу композиции приступят на завершающем этапе архитектурно-отделочных работ. "Сейчас помимо платформенного участка отделка ведется в кассовом зале вестибюля - стены отделывают мрамором, а пол - гранитом. Выход со станции будет взаимно интегрирован с существующим подземным переходом - через него пассажиры смогут попасть из метро прямо в терминал аэропорта Внуково", - добавил Кравцов.

По его словам, также отделочные работы ведутся в технической зоне станции, отделано 90% помещений. "Благодаря вводу нового участка Солнцевской линии со станциями "Пыхтино", "Аэропорт Внуково" и метромостом через реку Ликову улучшится транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро. Солнцевская линия была построена при участии специалистов "Мосинжпроекта", в ее составе действуют 12 станций - от "Делового центра" до "Рассказовки", - заключили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.