Эксперт: ФРГ требуется 1 млн мигрантов для борьбы с нехваткой квалифицированных кадров

Президент Института мировой экономики Мориц Шуларик считает, что для этого в стране должна быть соответствующая открытость

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Президент Института мировой экономики (IfW, Киль) Мориц Шуларик полагает, что Германии требуется 1 млн мигрантов для решения проблемы нехватки квалифицированных рабочих. Свою точку зрения он высказал в субботу газете Rheinische Post.

"Нашим самым большим конкурентным недостатком являются не корпоративные налоги, а нехватка квалифицированных кадров и демография. Нам нужен миллион мигрантов", - сказал Шуларик. Для этого, по его словам, в стране должна быть соответствующая открытость. "Это была бы самая важная структурная реформа. Это требует мужества для перемен", - подчеркнул экономист. "Кроме того, нам необходимо расширить систему дошкольного образования, чтобы матери оставались на рынке труда", - резюмировал он.

Ранее член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявила, что Германии из-за демографических проблем требуется около 1,5 млн приезжих в год для функционирования экономики на желаемом уровне. При этом, по ее мнению, необязательно требовать хорошее знание немецкого языка от всех соискателей, поскольку для некоторых вакансий этого не нужно.

23 июня Бундестаг проголосовал в пользу нового законопроекта, который облегчит въезд в страну квалифицированных работников из-за пределов стран Евросоюза. В частности, закон дает квалифицированным специалистам право въехать в Германию, даже если они еще не имеют контракта с работодателем. В таком случае им нужно подтвердить знание немецкого языка, наличие диплома и трудовой опыт.

Шансы на въезд выше, если в ФРГ уже проживают близкие соискателя рабочей визы. Иностранцам будет дан один год на поиск работы. По данным немецкого Института экономических исследований, в 2022 году коммерческие организации не смогли найти квалифицированных специалистов на 630 тыс. вакансий. В 2021 году этот показатель составлял 280 тыс. Если ФРГ не будет работать над привлечением иностранной рабочей силы, то через 12 лет экономике Германии будет не хватать 7 млн работников, указывают эксперты.