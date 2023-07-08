"Росагролизинг" рассчитывает в этом сезоне запустить субсидирование газомоторной техники

Генеральный директор Павел Косов отметил, что в пилотном проекте будут автомобили, а в дальнейшем планируется переход на сельхозтехнику

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. "Росагролизинг" рассчитывает уже в этом сезоне запустить субсидирование газомоторной техники. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов на полях выставки "Всероссийский день поля - 2023" в Казани.

"Мы планируем с газомоторной техникой работать, мы сейчас начали разрабатывать проект по субсидированию техники на газомоторке. В пилоте будут автомобили, в дальнейшем мы планируем, что это и на сельхозтехнику, и на оборудование перейдет. Сейчас согласовываем с правительством. Мы надеемся, в этом сезоне программа заработает. Думаем, все компании в эту программу смогут попасть", - сказал Косов.

В марте сообщалось, что Минсельхоз России и "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве в области применения природного газа в качестве моторного топлива, что даст возможность расширить его использование в АПК.

6-9 июля 2023 года в Татарстане проходит выставка "Всероссийский день поля - 2023". Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, собрало на своей площадке представителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса и науки, отраслевых союзов и финансовых структур. Традиционно выставка представит современную сельхозтехнику и оборудование, передовые разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. В рамках деловой программы эксперты и участники рынка обсудят приоритеты развития растениеводства в нашей стране.