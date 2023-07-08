В Москве с 29 июля заработают пять новых выделенных полос

Они начнут действовать на Ярцевской и Таманской улицах, улицах Капотня и Свободы, Хорошевском мосту и проспекте Андропова

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пять новых выделенных полос для общественного транспорта начнут действовать на Ярцевской и Таманской улицах, улицах Капотня и Свободы, Хорошевском мосту и проспекте Андропова с 29 июля. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 29 июля заработают сразу пять новых выделенных полос - автобусы и электробусы будут проезжать эти участки быстрее в среднем в три раза. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что теперь городской транспорт будет точнее соблюдать расписание на 38 маршрутах, а пассажиры смогут сэкономить до 14 минут в часы пик", - говорится в публикации.

Так, выделенка на улице Капотня теперь станет постоянной. "Жители района уже сейчас быстрее добираются до ближайших станций метро благодаря нанесенной ранее временной разметке. На улице Свободы полоса поможет экономить время в пути от станции метро "Сходненская" до Химок. А выделенка на Ярцевской улице позволит автобусам, которые следуют от станции метро "Молодежная", не задерживаться на перекрестке с Молодогвардейской улицей", - пояснили в департаменте.

Как добавил Ликсутов, благодаря новым выделенным полосам вероятность ДТП с автобусами и электробусами снизится на 30-40%, а пассажиры будут тратить меньше времени в ожидании на остановках. "Мы уверены, что новые выделенки значительно улучшат работу городского транспорта в нескольких районах Москвы и сделают его более удобным и безопасным для всех пассажиров", - заключил заммэра.