Кабмин определил правила разработки градостроительных мастер-планов

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что единый документ обеспечивает гибкость управленческих решений при реализации приоритетных задач развития населенных пунктов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации утвердило правила разработки мастер-плана - единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования населенных пунктов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении кабмина.

"Единый документ обеспечивает гибкость управленческих решений при реализации приоритетных задач развития населенных пунктов. Документы, определяющие ключевые подходы к осуществлению градостроительной деятельности, можно разрабатывать в комплексе, что существенно сократит временные, бюджетные и трудовые затраты на их принятие и актуализацию", - приводятся слова Хуснуллина.

По словам вице-премьера, за последние несколько лет в градостроительной сфере назрела необходимость в комплексном документе для оперативного принятия градостроительных решений, на практике постепенно сформировался новый тип документа пространственного развития - мастер-план, отмечается в сообщении.

В пресс-службе кабмина напомнили, что в связи с многочисленными запросами регионов по итогам заседания президиума Государственного совета 21 июня 2022 года президент Владимир Путин поручил урегулировать статус такого документа на нормативном уровне. В конце 2022 года в градостроительный кодекс были внесены изменения, которые дали возможность муниципальным образованиям принимать единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования населенных пунктов. Для реализации новых полномочий органов местного самоуправления правительство утвердило правила подготовки, утверждения и корректировки единого документа.

Отмечается, что соответствующее постановление направлено на сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла, что является одной из ключевых задач стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года и социально-экономической инициативы правительства "Новый ритм строительства".