Минфин и Росалкогольрегулирование продолжат исполнять мораторий на внеплановые проверки

Как сообщили в Министерстве финансов, госконтроль в сфере производства и оборота этилового спирта в условиях моратория будет осуществляться на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ и Росалкогольрегулирование продолжат в полном обьеме обеспечивать исполнение моратория на внеплановые проверки, говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Минфин России и Росалкогольрегулирование продолжат в полном обьеме обеспечивать исполнение поручений президента Российской Федерации В. В. Путина и председателя правительства Российской Федерации М. В. Мишустина о введении моратория на внеплановые проверки", - говорится в сообщении.

При этом государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений, что позволяет более оптимально оценивать риски нарушений участниками рынка с одновременным снижением административной нагрузки на них.

Ранее Росалкогольрегулирование поддержало предложение об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом говорилось в письме в адрес Минэкономразвития РФ от руководителя федеральной службы Игоря Алешина, рассмотревшего обращение главы фракции Госдумы "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой (документ есть в распоряжении ТАСС).

Обращение депутатов было подготовлено после массовых отравлений суррогатным алкоголем в ряде регионов РФ в начале июня: от употребления напитка "Мистер сидр" отравились 106 человек, 36 из них умерли, в том числе один ребенок.