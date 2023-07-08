Эксперт считает, что переговоры Зеленского и Эрдогана не повлияют на зерновую сделку

По мнению замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, решение остается за Россией

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Переговоры лидеров Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана не окажут никакого влияния на зерновую сделку, ее судьбу будет решать Россия. Такое мнение выразил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Оценивая прошедшую накануне встречу президентов в Стамбуле, эксперт отметил, что Зеленский не добился никаких обещаний от Эрдогана. "Эрдоган решил в максимальной степени не разочаровывать Зеленского, но при этом ничего не обещал сделать. С моей точки зрения, Зеленский на самом деле кроме слов ничего не добился, ничего не получил", - сказал он.

При этом Жарихин считает, что заявления двух политиков по поводу зерновой сделки не окажут значимого влияния на договоренность, так как решение о ее будущем будет принимать Россия. "Другое дело, что Эрдоган обещал поспособствовать продлению зерновой сделки. Но решение все равно за Россией, без России этот вопрос решить не смогут, - указал аналитик. - Понятно, что и Зеленский, и Эрдоган заинтересованы в продлении сделки, но Москва ставит под сомнение выполнение этой сделки, потому что ее интересы в этой сделке не учитываются".

Кроме того, эксперт прокомментировал слова турецкого президента о том, что Украина "заслуживает вступления в НАТО". По его словам, заявление Эрдогана не отразится на отношениях с Россией. "На отношения с Россией все-таки влияют дела, а не слова. Поэтому это заявление на них никак не повлияет. Ясно совершенно, что на этой сессии [саммите НАТО в Вильнюсе], и не только на этой, Украину в НАТО не примут", - пояснил он.

Эрдоган и Зеленский накануне провели переговоры в Стамбуле. Среди основных их тем были координация позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности Украины, зерновая сделка, оборонное сотрудничество между предприятиями. В Кремле ранее отмечали, что будут внимательно следить за итогами стамбульских переговоров, и не исключали контактов президента России Владимира Путина и Эрдогана.