8 июля, 16:07
Военная операция на Украине

На Украине сообщили о наличии повреждений у половины объектов энергосистемы страны

Часть из них полностью разрушена и не подлежит восстановлению, отметил глава Минэнерго Герман Галущенко

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Половина объектов энергосистемы Украины имеет повреждения, при этом часть из них полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

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"50% всей энергосистемы [повреждено]. <...> Верифицировано у нас 271 попадание разного рода", - сказал он в эфире информационного телемарафона, который транслируют украинские телеканалы.

20 июня заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что энергосистема Украины по-прежнему работает в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года. 

Теги:
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