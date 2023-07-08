На Украине сообщили о наличии повреждений у половины объектов энергосистемы страны

Часть из них полностью разрушена и не подлежит восстановлению, отметил глава Минэнерго Герман Галущенко

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Половина объектов энергосистемы Украины имеет повреждения, при этом часть из них полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"50% всей энергосистемы [повреждено]. <...> Верифицировано у нас 271 попадание разного рода", - сказал он в эфире информационного телемарафона, который транслируют украинские телеканалы.

20 июня заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что энергосистема Украины по-прежнему работает в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности, мощности по выработке энергии сократились наполовину по сравнению с уровнем до 2022 года.