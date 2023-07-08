Россия предложила Венгрии изменения в соглашение о кредите на строительство АЭС "Пакш-2"

В распоряжении правительства РФ говорится, что Москва получит право безакцептного списания средств со счетов венгерской стороны в погашение кредита, полученного Будапештом на строительство станции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия получит право безакцептного списания средств со счетов венгерской стороны в погашение кредита, полученного Венгрией на строительство АЭС "Пакш-2". Об этом говорится в распоряжении о подписании протокола об изменениях в основное соглашение между странами, опубликованном в субботу на портале правовой информации.

"По письменному уведомлению Министерства финансов Российской Федерации исполнение платежных обязательств венгерской стороной возможно также через процедуру безакцептного списания средств со счета венгерской стороны в евро, открытого в российском банке по согласованию с российской стороной. Стороны договариваются, что <…> венгерская сторона предоставит российской стороне бессрочное, не подлежащее отзыву в одностороннем порядке право российской стороны на безакцептное списание средств, поступивших на счет венгерской стороны в российском банке, в любой валюте", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Кроме того, соглашение предлагается дополнить правом Венгрии на уменьшение ранее согласованной ежегодной части кредита при условии, что Минфин России будет уведомлен об этом не позднее 1 июля. За неиспользованную таким образом часть кредита Венгрия будет платить комиссию в размере 0,25% от этой суммы. Сам объем кредита на каждый бюджетный год утверждается не позднее чем за шесть месяцев до его начала.

Межправительственное соглашение о предоставлении Венгрии государственного кредита для финансирования строительства блоков № 5 и № 6 атомной электростанции "Пакш" (АЭС "Пакш-2") было подписано 28 марта 2014 года. Россия по этому соглашению предоставляет Венгрии кредит в сумме до €10 млрд, который должен быть использован для финансирования 80% стоимости строительства АЭС. В декабре 2014 года госкорпорация "Росатом" и компания MVM (Венгрия) подписали контракт на постройку новых блоков станции. В августе 2022 года Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения "3+". Лицензия на строительство такого типа энергоблоков была впервые выдана на территории Европейского Союза. Получение строительной лицензии подтвердило соответствие новых блоков венгерским и европейским нормам безопасности. В настоящее время на стройплощадке идут работы по подготовке к сооружению АЭС: ведется укрепление грунтов, подготовка к сооружению противофильтрационной завесы (ПФЗ), начата разработка основного котлована, строятся объекты строительно-монтажной базы.