Министр финансов США и вице-премьер Госсовета КНР провели "откровенные переговоры"

Как сообщили в Вашингтоне, они продлились около пяти часов

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн провели в субботу в Пекине "откровенные, конструктивные и обстоятельные" переговоры, которые продлились около пяти часов. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского Минфина по итогам встречи.

Переговоры, отмечается в нем, были направлены на "углубление взаимодействия между ключевыми должностными лицами высокого ранга по макроэкономическим вопросам". "Встреча была откровенной, конструктивной и обстоятельной. Поднимая вызывающие обеспокоенность вопросы, министр Йеллен обсудила подход [вашингтонской] администрации к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем при равных условиях для американских рабочих и бизнеса. Они также обменялись мнениями о международных и внутренних макроэкономических тенденциях", - подчеркнули в американском ведомстве, добавив, что переговоры продлились пять часов.

Министр, отмечается в документе, "отметила, что даже когда у США и Китая есть разногласия, жизненно важно, чтобы две страны находили пути для совместной работы по вопросам, представляющим общий и международный интерес, включая долговой кризис в странах с низким уровнем дохода и развивающихся экономиках, а также вопросы финансирования борьбы с изменением климата".

Перед началом самих переговоров Йеллен заявила, что у компаний двух стран есть "широкие возможности для взаимодействия в сферах торговли и инвестиций". По ее мнению, США и Китай должны "напрямую общаться" по конкретным экономическим проблемам. "Мы не должны допускать, чтобы разногласия [между Вашингтоном и Пекином] приводили к недопониманию, особенно к недопониманию, возникающему из-за отсутствия контактов, что может без необходимости ухудшить наши двусторонние экономические и финансовые отношения", - добавила руководитель американского ведомства.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. В ходе поездки планируется встреча главы Минфина США с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.