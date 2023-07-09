В Херсонской области восстановят все пришедшие в упадок при Украине учреждения культуры

В модернизации музеев, библиотек и других объектов местным властям помогают регионы-шефы

ГЕНИЧЕСК, 9 июля. /ТАСС/. Все учреждения культуры Херсонской области, пришедшие в упадок при Украине, будут восстановлены, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Херсонская земля богата историческими местами, имеет самобытную культуру. Несмотря на то что после Украины все учреждения культуры находились в откровенно плачевном состоянии, их восстановление уже учтено в программе социально-экономического развития области. Все 128 наших учреждений культуры ждет обновление, переоснащение и плодотворная работа для людей, - сказал Алексеенко.

В модернизации объектов культуры властям Херсонской области помогают регионы-шефы. "Силами Республики Адыгея в Геническе уже завершаются работы в краеведческом музее и детской библиотеке. Планируем обратить внимание на центральные дома культуры во всех муниципальных округах. Существенные преобразования в первую очередь коснутся трех библиотек: Геническа, Новотроицка Каланчака, которые планируется сделать модельными", - рассказал в свою очередь и.о. первого заместителя министра культуры области Артем Лагойский.

Запланировано полное мультимедийное оснащение музеев Геническа, Чаплынки и Скадовска, реставрация и оснащение оборудованием двух кинотеатров. "На данный момент в Херсонской области работает один кинотеатр в городе Геническе - кинотеатр "Россия". < ...> Планируется официальное открытие кинотеатра в городе Скадовске", - продолжил Лагойский. В геническом кинотеатре благодаря помощи "Фонда кино" убыло установлено современное оборудование для трансляции кинофильмов, также в кинотеатре был проведен текущий ремонт и устанавливаются новые кресла в зале.

"Потребность в кинотеатрах, безусловно, актуальна. Жители города Геническа всегда с радостью посещают кинотеатр, особенно младшие возрастные группы. В городах Херсонской области необходимо развивать киносеть. Репертуар кинопоказов рассчитан на разные возрастные группы. Все киноленты одобрены Роскино. Преимущество отдается отечественной кинематографии", - заключил Лагойский.

Президент России Владимир Путин 5 июля на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил важность восстановления социальных и культурных объектов в новых регионах РФ.