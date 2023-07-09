Австрийский концерн OMV не прекратит закупать газ у России по долгосрочному контракту

Документ действует до 2040 года

ТАСС, 9 июля. Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту, несмотря на санкции.

"До тех пор, пока "Газпром" будет поставлять [газ], мы продолжим получать эти объемы от "Газпрома", - приводит слова Штерна газета Financial Times в воскресенье. Глава OMV отметил, что у концерна есть возможность закупать газ из любого источника до тех пор, пока он является "юридически приемлемым", а "устранение некоторых источников <...> приведет к росту цен".

Штерн добавил, что компания ведет работу над диверсификацией поставщиков газа. Так, OMV сотрудничает с румынской Romgaz.

В конце апреля глава OMV заявил, что концерн получает 100% поставок газа от "Газпрома" по контракту и продолжит закупать российский газ, так как он не подпадает под санкции ЕС.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года.