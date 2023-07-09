В испанской компании Enagas назвали Россию главным поставщиком газа по итогам июня

По ее данным, в этом месяце королевство закупило у РФ эквивалент 7 673 ГВт·ч сжиженного природного газа

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию в июне 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные испанской энергетической компанией Enagas.

Так, в первый летний месяц королевство закупило у РФ эквивалент 7 673 ГВт·ч сжиженного природного газа (СПГ). На топливо из России пришлось 26,8% от общего объема приобретенного Испанией газа. За РФ следуют Алжир (21%) и США (18,5%). Всего за первые шесть месяцев 2023 года королевство закупило у РФ 41 145 ГВт·ч СПГ по сравнению с 22 948 ГВт·ч за аналогичный период 2022 года.

В 2022 году объем приобретенного королевством СПГ из России вырос на 45% по сравнению с показателем 2021 года. В результате в 2022 году РФ заняла четвертую позицию по объемам поставок этого топлива в королевство после США, Алжира и Нигерии.

Ранее в посольстве России в Мадриде сообщили ТАСС, что Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего с 2018 года крупного долгосрочного контракта между ПАО "Новатэк" и испанской компанией Naturgy, по которому цена на газ ниже рыночных котировок.