Исследование показало, что россияне в июне обменивали доллары в 2,4 раза чаще, чем евро

Согласно статистике банка "Русский стандарт", средний чек операции по продаже наличных долларов в июне составил $446, а покупки - $766

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россияне чаще покупают валюту в отделениях банков, чем онлайн, а доллары в июне обменивали в 2,4 раза чаще, чем евро. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"По спросу по-прежнему лидирует доллар. По данным банка, общее число его конвертаций в июне оказалось в 2,4 раза выше, чем евро. Общее число наличных продаж долларов оказалось на 9% выше, чем покупок. А офлайн-продаж евро на 57% больше, чем офлайн-покупок. В онлайне американские доллары в 2,3 раза чаще продавали, чем покупали. А вот у евро, напротив, количество безналичных покупок оказалось на 14% больше, чем продаж", - говорится в сообщении.

Средний чек покупки валюты

При этом покупают валюту на более высокие чеки, чек продают. Согласно статистике банка, средний чек операции по продаже наличных долларов в июне 2023 года - $446, а покупки - $766. У евро средняя сумма офлайн-продажи €497, а покупки - €800. Средний чек одной операции по безналичной продаже доллара в июне составил $1,2 тыс., а покупки - $4,1 тыс. У евро средний чек продажи онлайн - €4 тыс., а покупки - €4,6 тыс.

Согласно данным банка, россияне предпочитают конвертировать валюту в отделениях банка, и минувший месяц не стал исключением. Так, в июне, как и в мае, доля офлайн-валютообмена составила 84% против 16% у безналичных конвертаций. По сумме также лидирует офлайн - его доля в июне составила 53%. При этом аналитики банка отметили яркий тренд на снижение этого показателя (в мае доля офлайн была 64%) на фоне роста обмена онлайн. Доля безналичного валютообмена в июне 2023 года выросла до 47% с 36% месяцем ранее.

Спрос на наличную валюту

"Начало сезона отпусков традиционно повышает интерес к иностранной валюте. Поэтому на старте лета мы наблюдали спрос на наличную валюту у россиян для зарубежных путешествий, - отметил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко, - В качестве поддержки российской валюте, начиная с середины месяца, играли приближение налогового периода и продажи валютной выручки экспортерами. События последних выходных июня стали причиной резкого роста волатильности рубля. Однако, это носило преимущественно спекулятивный характер. Тем не менее снижение экспортной выручки на фоне восстановления импорта продолжило формировать тренд на постепенное ослабление национальной валюты".

Он также добавил, что банк не отмечал повышенного спроса на наличную валюту на фоне снижения курса рубля в конце июня - начале июля. "Сегодня траектория рубля определяется преимущественно сальдо торгового баланса - а именно, растущими аппетитами импортеров при сокращающемся экспорте. Пока ситуация говорит в пользу ослабления рубля. Поддержать рубль может разворот цен на энергоносители в направлении роста. Ближе к концу июля рубль традиционно поддержат и налоговые выплаты, однако этот фактор имеет локальных характер и не трендообразующий", - заключил Тимошенко.

Методология

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в мае и июне 2023 года.