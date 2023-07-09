Эксперт назвал невысокими риски ускорения инфляции в связи с ослаблением курса рубля

Исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев подчеркнул, что с учетом процесса "дедолларизации" доля рубля в валютной структуре внешнеторговых платежей выросла в два раза по сравнению с первым кварталом 2022 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Девальвация рубля не несет долгосрочных рисков для макроэкономической стабильности в стране. Такое мнение ТАСС выразил исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев, оценивая текущую ситуацию с курсом рубля в стране.

"Снижение курса национальной валюты обусловлено разными факторами. Конечно, основной - это изменение торгового баланса. Видна разница между экспортными доходами и импортными расходами в 2022 и в 2023 годах. Сальдо торгового баланса сокращается по причине снижения экспортной выручки из-за падения цен на сырье", - отметил собеседник агентства.

При этом, по его словам, сложившаяся ситуация сыграет на руку экспортоориентированным отраслям, например, предприятиям химической и металлургической промышленности.

"Снижение курса увеличивает рублевую выручку компаний, у которых основные расходы приходятся на российскую экономику. За счет этих дополнительных средств предприятия смогут нарастить инвестиции в расширение производств и, соответственно, создать новые рабочие места", - сказал Индарбаев.

Эксперт подчеркнул, что с учетом процесса "дедолларизации" доля рубля в валютной структуре внешнеторговых платежей выросла в два раза по сравнению с первым кварталом 2022 года и уже составляет около трети всех расчетов. Доля доллара и евро, напротив, снизилась в два раза. Повышается также доля других валют, таких как юань и рупии.

"Таким образом, снижается влияние валютных колебаний на российскую экономику, - указал представитель ЦСР. - Инфляционные риски в текущей ситуации остаются достаточно низкими. Отчасти это связано с тем, что за последние годы в стране значительно расширился ассортимент импортозамещающей продукции - а значит, у российских потребителей нет необходимости переплачивать за иностранные аналоги, резко прибавившие в цене из-за роста зарубежной валюты. Это позволяет считать текущий официальный прогноз по инфляции - 5,3% на конец 2023 года - актуальным".

Меры правительства по стабилизации экономики

По мнению Индарбаева, несмотря на нестабильную внешнюю конъюнктуру, правительство РФ принимает своевременные и успешные меры по стабилизации отечественной экономики и ее развития. Это подтверждается несколькими факторами, в числе которых он назвал рост реальных зарплат населения в январе-апреле на 4,2%, позитивную динамику ВВП и повышение СРОТ в 2024 году на 18,5%.

"Покупательная активность в России растет, увеличивается потребительское кредитование, и при этом не ухудшается качество кредитного портфеля банков", - заключил эксперт.