Эксперт считает, что саммит НАТО мало повлияет на зерновую сделку

По словам полковника оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос, она уже поставлена под сомнение

ПАРИЖ, 9 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля не окажет значительного влияния на решение России по продлению или отказу от зерновой сделки, она уже поставлена под сомнение. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС полковник оперативного резерва французской армии Каролин Галактерос, возглавляющая парижский аналитический центр Geopragma.

"После саммита НАТО станет понятно, окажутся ли решения, принятые на нем, опасными и неприемлемыми для России. Реакция определенно последует. Но я думаю, что зерновая сделка поставлена под вопрос еще до саммита", - сказала она.

По мнению эксперта, на бумаге соглашение выглядело выгодным для сторон, учитывая обязательства по обеспечению экспорта российских удобрений. Однако последнее условие так и не было выполнено, и она приобрела односторонний характер. "На мой взгляд, решения, принятые на саммите, не будут иметь прямого влияния на сделку, она уже идет плохо", - заключила Галактерос.

О зерновой сделке

В июле 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он касается гарантий выполнения требований РФ об экспорте сельхозпродукции и удобрений, переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT и других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.