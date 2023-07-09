Страховым компаниям в новых регионах России компенсируют часть расходов

Постановление, устанавливающее механизм такой компенсации, подписал председатель правительства Михаил Мишустин

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило постановление о компенсации части расходов страховых компаний, которые работают в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Государство компенсирует часть расходов страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Постановление, устанавливающее механизм такой компенсации, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта мера позволит установить общероссийские страховые тарифы для жителей новых регионов и привлечь больше страховых компаний на этой территории.

В России сегодня действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: универсальная льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная ипотека под 6%, льготная ипотека для IT-специалистов под 5%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в нескольких субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий.