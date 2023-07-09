В Москве намерены построить 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест

По словам мэра города Сергея Собянина, благодаря реализации проекта более 81 тыс. жителей смогут найти работу рядом с домом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Москве планируют построить 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест, об этом сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Построим 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест. Таким образом, работу рядом с домом смогут найти больше 81 тыс. человек. Жители будут экономить время на дороге, а нагрузка на городской транспорт уменьшится", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что с помощью инвесторов комплексная застройка разных районов города ведется с 2020 года. Наиболее активно развивается ТиНАО. Так, здесь планируется возвести 17 объектов образования, 5 бизнес-центров, логистический парк, центр подготовки сборных России по баскетболу и другое.

"Инвесторам, принимающим участие в программе, предоставляем льготы. Для них снижается плата за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство", - подчеркнул Собянин.