Пасечник рассказал о получении ЛНР более 100 сельхозмашин от компании "Росагролизинг"

Врио главы республики отметил, что полученная техника позволит вовремя завершить уборочную кампанию и станет "незаменимым подспорьем в полях"

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Аграрии Луганской Народной Республики (ЛНР) в первой партии сельскохозяйственной техники от компании "Росагролизинг" получили более 100 сельскохозяйственных машин. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"Первая партия техники для наших аграриев доставлена в республику компанией "Росагролизинг". <…> Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретенной на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов. Всего в этом году в республику прибудет более 150 единиц техники", - написал он.

Пасечник подчеркнул, что полученная техника позволит вовремя завершить уборочную кампанию и станет "незаменимым подспорьем в полях". "Это значит, что у республики будет зерно, а соответственно - местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта", - отметил он.

Ранее в пятницу генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов сообщал ТАСС, что ЛНР лидирует среди новых регионов РФ по количеству поставленной в нее сельскохозяйственной техники.

15 июня Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Росагролизинг".