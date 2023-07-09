В Торгово-промышленной палате ФРГ указали на важность КНР как рынка для немецких компаний

Президент ТПП Германии Петер Адриан выступил за сохранение торговых отношений с Китаем

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Президент Торгово-промышленной палаты (DIHK) ФРГ Петер Адриан отметил важность Китая как рынка для германских компаний и выступил за сохранение торговых отношений с Пекином. Свою точку зрения он высказал в воскресенье агентству DPA.

"Правительства ФРГ и ЕС по понятным причинам опасаются, чтобы не возникло слишком большой зависимости, которая в конечном итоге может нанести ущерб экономике. Поэтому компании также стремятся к еще большей диверсификации своих цепочек поставок", - сказал Адриан. "Но в то же время Китай на сегодняшний день является самым важным рынком для немецких и европейских компаний в Азии", - отметил президент DIHK.

Адриан считает, что и ФРГ, и КНР будет выгодно обеспечить возможность экономической деятельности в Китае в разумных пределах. Китай, по его словам, также очень зависит от хороших экономических отношений с Германией.

"Поэтому мы при поддержке канцлера ФРГ стремимся к тому, чтобы к нашим компаниям относились справедливо на китайском рынке. Китай должен по крайней мере предоставить доступ, который он сам получает здесь", - констатировал глава объединения.

Адриан пояснил, что отказ от торговли с Пекином вряд ли приведет к более позитивным изменениям. "Скорее, наоборот. Потому что, когда мы обмениваемся идеями, мы можем лучше понимать других, а также передавать части наших ценностей и культуры. Но мы не должны делать это миссионерски - уж точно не в германской экономике", - заключил он.

В середине июня правительство Германии представило стратегию национальной безопасности. В документе Китай определяется как партнер, конкурент и системный соперник. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал, что не хочет полного разрыва экономических связей с Китаем, а намерен снизить риски сильной зависимости от поставок сырья.