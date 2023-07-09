В ЛНР пообещали обеспечить инвентарем все спортшколы республики

И.о. министра спорта Луганской Народной Республики Олег Шеренешев отметил, что такие планы стали возможными благодаря поддержке правительства РФ

ЛУГАНСК, 9 июля. /ТАСС/. Министерство спорта Луганской Народной Республики (ЛНР) составило план спортинвентаря, который регион планирует закупить на средства, выделенные правительством РФ. Как сообщил ТАСС и.о. министра спорта ЛНР Олег Шеренешев, спортинвентарь получат все спортивные школы региона.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство России направит более 326 млн рублей на обновление спортивного инвентаря и оборудования для школ и спортивных учреждений Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"В настоящий момент Министерство спорта Луганской Народной Республики в тесной взаимосвязи с Министерством спорта Российской Федерации прорабатывает вопрос приобретения, оснащения спортивным инвентарем, спортивным оборудованием учреждений физической культуры и спорта республики. <…> Планируется так или иначе в определенном количестве доставить спортивный инвентарь практически во все спортивные школы городов и районов, конечно же, и учреждения, подведомственные министерству спорта. В целом все списки сформированы, ожидаем согласования, поставок и вручения", - сказал он.