Глава Кузбасса рассчитывает на привлечение 2 млн туристов в регион ежегодно

В Кемеровской области намерены реализовать проект "Шория-400", который включает в себя природные и исторические места

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Реализация проекта "Шория-400", который входит в состав создаваемой особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Горная Шория", позволит ежегодно привлекать до 2 млн туристов. Об этом сообщил ТАСС губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Мы понимаем, что Шерегешу уже придан достаточно серьезный импульс развития, а Междуреченску уделялось меньше внимания, поэтому здесь мы будем реализовывать проект "Шория-400", который включает в себя природные и исторические места. Нами проведена совместная работа с Агентством стратегических инициатив по оценке туристического потенциала. Реализация проектов позволит привлекать дополнительно до 2 млн туристов ежегодно к 2035 году", - сказал Цивилев.

Министр туризма Кузбасса Елена Латышенко уточнила ТАСС, что планируется реализовать пять проектов, самый крупный из них - комплекс горы Черный Салан. Строительство необходимой инфраструктуры позволит привлекать до 1,2 млн туристов к 2035 году. Также планируется развивать территорию горы Югус, Поднебесных Зубьев, Сибирские мегалиты и субкластера "Студеный плес".

Минэкономразвития России зарегистрировало заявку Кузбасса на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Горная Шория" на территории Шерегеша и соседнего с ним моногорода Междуреченска с объемом инвестиций в размере 44 млрд рублей. Всего до 2035 года планируется привлечь инвестиций на сумму 150 млрд рублей.

Туризм в Кузбассе выбран в качестве одного из основных направлений для диверсификации экономики. Сейчас ее основу составляет промышленность. В регионе добывают больше половины российского угля. В нем работают около 120 угольных предприятий - шахты, разрезы и обогатительные фабрики, также развиты металлургия, химическая промышленность и машиностроение.