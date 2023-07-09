9 июля, 11:28

В Севастополе 33 млн рублей выделят на поддержку рыбной промышленности

Еще 3,5 млн рублей субсидий направят на содействие сферы аквакультуры

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. В Севастополе выделят 33 млн рублей из бюджета на поддержку промышленного рыболовства и рыбопереработки в городе. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В последний год по объективным причинам отрасль штормит. Ограничения на выход в море, безусловно, сказываются на работе. В этом году размер субсидии на отрасль - 33 млн рублей и почти 3,5 млн - на аквакультуру", - написал Развожаев.

Он добавил, что правительство Севастополя не первый год реализует программу поддержки промышленного рыболовства и рыбопереработки, аквакультуры. В 2022 году благодаря господдержке пять предприятий смогли провести ремонт девяти рыбопромысловых судов. Кроме этого, каждый четверг в пяти магазинах Севастополя продолжается акция "Рыбный день", где можно купить несколько видов рыбной продукции по сниженным ценам. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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