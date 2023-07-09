FT: Южная Корея более чем удвоила экспорт моторных масел в РФ за счет западных компаний

Как сообщило издание, в 2022 году поставки из республики в Россию выросли до $229 млн

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Южнокорейские компании в 2022 году нарастили более чем в два раза экспорт моторных масел в Россию за счет своих западных конкурентов, покинувших российский рынок. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times (FT).

Как пишет издание со ссылкой на южнокорейскую статистику, в 2022 году поставки из Южной Кореи в Россию выросли на 116,7%, до $229 млн. Южнокорейские компании "воспользовались уходом с российского рынка" западных коллег, таких как Total, Shell и BP, которые "добровольно сократили масштабы своей деятельности" в России после начала специальной военной операции, указывает газета.

FT также проанализировала российские данные об импорте и пришла к выводу, что южнокорейские компании SK Enmove и GS Caltex получили наибольшую выгоду от ухода западных конкурентов. SK Enmove входит в конгломерат SK Group, а GS Caltex - совместное предприятие южнокорейской GS Group и американской Chevron.

В январе 2022 года две компании поставили продукцию на примерно $2,8 млн, в марте 2023 года стоимость поставок оценивается в $28 млн. Теперь на SK Enmove приходится 6,5% российского импорта моторных масел, а на GS Caltex - чуть более 5%. Южная Корея не вводила ограничений в отношении экспорта моторных масел в Россию, указывает издание.