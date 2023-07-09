Автозавод "Урал" представит арктический автобус и гибридный автомобиль на "Иннопроме"

Автобус оснащен утепленными и облегченными комплектующим, благодаря чему будет способен выполнять работы в экстремальных температурах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Автомобильный завод "Урал" представит на выставке "Иннопром-2023" первый отечественный автобус для условий Крайнего Севера и гибридный автомобиль нового поколения. Об этом говорится в сообщении автозавода.

"В рамках промышленной выставки "Иннопром-2023" автомобильный завод "Урал" представит две уникальные разработки, не имеющие аналогов в РФ. Среди новинок - первый российский автобус для условий Крайнего Севера и гибридный автомобиль нового поколения с унифицированной модульной платформой", - отмечается в сообщении.

Автобус оснащен утепленными и облегченными комплектующим, благодаря чему будет способен выполнять работы в экстремальных температурах (до минус 50 градусов). Арктический автобус предназначен для развития инфраструктуры Северного морского пути, Ямала, Якутии, севера Красноярского края и других арктических субъектов РФ с ограниченной транспортной доступностью.

"Осознавая потребности рынка, АЗ "Урал" нацелен на обновление и расширение продуктовой линейки, среди которой и транспортные средства для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. На "арктический автобус" уже есть первые заказчики. Параллельно, мы работаем над созданием Арктического автопоезда с транспортируемым функциональным модулем, презентация которого планируется на начало 2024 года", - рассказал генеральный директор завода Павел Яковлев, чьи слова приводятся в сообщении.

Другой разработкой, которую автозавод представит в рамках выставки в Екатеринбурге, станет грузовой автомобиль с гибридной силовой установкой. Автомобиль имеет запас хода до 500 км и может также использоваться при температуре до минус 45 градусов. Заряд осуществляется от батареи. Как отмечается в сообщении автозавода, машина уже успешно прошла предварительные испытания, а после сертификации будет направлена в опытную эксплуатацию.

Кроме того, "Урал" планирует создать еще два продукта с нулевым углеродным следом - электрический и водородный автомобили. Их производство завод рассчитывает начать в конце 2025 года.