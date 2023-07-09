Свердловская компания откроет производство гидравлики совместно с "БелАЗом"

Предприятие начнет работу в ближайшее время, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Новое предприятие по производству гидравлики большой мощности планируется открыть в Республике Белоруссия. Проект реализуется "БелАЗом" совместно со свердловским предприятием ОАО "Пневмостроймашина", сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на брифинге в Екатеринбурге.

"Несмотря на то, что объем и так достаточно плотный взаимодействия, новые проекты рождаются. И один из таких, который, наверное, имеет большое очень будущее - это создание в Республике Беларусь "БелАЗом" совместно со свердловским предприятием "Пневмостроймашина" нового предприятия по производству гидравлики большой мощности", - сказал Головченко с уточнением, что предприятие начнет работу в самое ближайшее время.

По его словам, также между Белоруссией и Свердловской областью есть проекты в сфере гражданской авиации. "Республика Беларусь имеет серьезные амбиции при помощи наших российских и свердловских коллег перейти в разряд авиастроительного государства", - отметил Головченко.

Головченко прибыл в Екатеринбург, чтобы посетить Международную промышленную выставку "Иннопром" - площадку для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления", страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.