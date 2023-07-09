Глава Минфина США считает, что нельзя полностью исключать возможность рецессии в стране

Джанет Йеллен добавила, что в Соединенных Штатах "слишком высокая инфляция"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Возможность рецессии в Соединенных Штатах нельзя полностью исключать, так как в стране "слишком высокая инфляция". Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телекомпании CBS, которое транслировалось в воскресенье.

Ее спросили, можно ли полностью исключать риск рецессии в стране. "Этого нельзя полностью исключать. Но мы бы ожидали, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся", - ответила министр.

По ее мнению, "существует путь к снижению инфляции", который не подразумевает рецессию в США.

Специалисты Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, с апреля продолжают подтверждать свои прогнозы, согласно которым в стране ожидается умеренная рецессия. По их мнению, она продлится примерно два квартала - с октября нынешнего года до марта следующего года. При этом сотрудники финансового регулятора не гарантировали такого развития событий. По их оценкам, существуют высокие шансы того, что экономика США продолжит медленный рост и избежит спада.

При этом потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 4% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 4,9%. ФРС в связи с этим намерена повышать базовую процентную ставку более медленными темпами, чем в последние месяцы. На своем прошлом заседании руководство регулятора сохранило ее на уровне 5,00-5,25%.