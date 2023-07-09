Белоруссия предложила открыть в Свердловской области аналог IKEA

О такой инициативе сообщил премьер-министр Роман Головченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Белоруссии предложили открыть в Свердловской области магазин "Да дому" ("Домой"), товары которого должны заменить зарубежные бренды Zara Home и IKEA. О такой инициативе сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на брифинге в Екатеринбурге.

"Инициатива белорусской стороны в сфере легкой промышленности по открытию в регионе сети уже известных белорусским покупателям магазинов "Да дому" - своеобразная замена для ушедших с наших рынков IKEA и Zara Home", - сказал Головченко.

Также он выразил надежду, что подобная идея найдет свое воплощение.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что регион и Белоруссия развивают сотрудничество и кооперацию. "Конечно, для нас сегодня важно сотрудничество с нашими белорусскими друзьями. Уже за долгие годы сотрудничества мы доказали, что мы для Республики Беларусь и Республика Беларусь для Свердловской области - это самый надежный партнер", - сказал Куйвашев.

Головченко прибыл в Екатеринбург, чтобы посетить международную промышленную выставку "Иннопром" - площадку для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.