Глава Минфина США обсуждала в Пекине ограничения КНР на экспорт галлия и германия

Джанет Йеллен 6-9 июля провела серию встреч с китайскими должностными лицами высокого ранга

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Администрация США считает, что введение Китаем экспортного контроля в отношении галлия и германия, необходимых для производства полупроводников, может быть ответной мерой на аналогичные американские ограничения, которые затронули доступ Пекина к компьютерным чипам. Об этом сообщила в транслировавшемся в воскресенье интервью телекомпании CBS министр финансов США Джанет Йеллен.

Она заявила, что обсуждала этот вопрос в КНР, где 6-9 июля провела серию встреч с китайскими должностными лицами высокого ранга. "Я выразила обеспокоенность по поводу этих действий и сравнила их с действиями, которые мы предпринимали. Наши собственные действия являются узконаправленными, они призваны решать проблемы национальной безопасности, и неясно, являются ли действия КНР столь же узконаправленными в том, что касается решения проблем их национальной безопасности. Так что это та область, по поводу которой я выразила обеспокоенность", - отметила министр.

Ее спросили, считает ли она такое решение Пекина ответом на введенные вашингтонской администрацией ограничения на экспорт современных американских чипов в Китай. "Потенциально", - отметила Йеллен.

Отвечая на вопрос, является ли эта ситуация обострением напряженности в двусторонних отношениях, министр подчеркнула: "Моя цель - убедиться, что мы не начнем серию непреднамеренных эскалационных действий, которые повредят нашим экономическим отношениям". "У нас было очень мало контактов. Как у чиновников высокого уровня, так и просто у американского и китайского народов, которые очень мало общались друг с другом в течение последних нескольких лет, отчасти из-за COVID-19. И это ситуация, в которой могут возникнуть недоразумения", - добавила руководитель финансового ведомства США. Она указала на необходимость налаживания двусторонних отношений и "создания постоянных каналов связи, в рамках которых можно было бы высказывать [опасения] и обсуждать проблемы". "Я действительно считаю, что моя поездка была успешной в том, что касается установления этих отношений и создания возможности для более серьезных и частых контактов на уровне наших специалистов", - отметила Йеллен.

Она также рассказала, что вашингтонская администрация продолжает изучать возможность ограничения американских инвестиций в Китай. "Я попыталась объяснить, что именно мы рассматриваем. Это все еще обсуждается в администрации, и сроки еще не определены. Но я хотела объяснить своим китайским коллегам, что если мы будем продвигаться вперед с этим исполнительным указом, то мы будем делать это прозрачно и узконаправленно", - сказала министр, добавив, что ее переговоры в Пекине носили конструктивный характер.

Ограничения Китая

Ранее официальный представитель Минкоммерции КНР Шу Цзюэтин заявила, что Китай ввел экспортный контроль в отношении галлия и германия. Она указала, что речь не идет о полном запрете на экспорт. Шу Цзюэтин добавила, что введенный властями Китая экспортный контроль не направлен против какой-либо конкретной страны. Перед публичным введением ограничений КНР уведомила о новых мерах США и ЕС. До этого Министерство коммерции КНР объявило об ограничении на экспорт галлия и германия с 1 августа.

Германий используется в солнечных батареях и волоконной оптике. Металл может использоваться в военных целях, например в очках ночного видения. Галлий используется для производства арсенида галлия - химического соединения, из которого можно производить радиочастотные чипы для мобильных телефонов и спутниковой связи.

По данным европейской отраслевой ассоциации Critical Raw Materials Alliance, Китай получает около 60% германия и порядка 80% галлия в мире.