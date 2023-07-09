На Мангистауском атомном энергокомбинате завершили ремонт энергоблока

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в настоящее время суммарная генерация комбината составляет 565 МВт

АСТАНА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) в Казахстане завершили ремонт энергоблока на тепловой электрической станции (ТЭС), где ранее произошло отключение. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

3 июля произошла вынужденная остановка энергоблока № 1 на ТЭС из-за "резкого увеличения подпитки на котле". 6 июля энергоблок отключился по той же причине.

"Ремонтные работы энергоблока № 1 на ТЭС товарищества с ограниченной ответственностью "МАЭК" завершены. В 04:11 (02:11 мск) 9 июля блок включили в работу, а уже днем в 15:25 (13:25 мск) его загрузили до 150 МВт", - говорится в сообщении.

В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. "МАЭК" обеспечивает электроэнергией Мангистаускую область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион. Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет", - отметили в пресс-службе.

3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти.