Свыше 40 тыс. промышленников обсудят стратегии устойчивости на "Иннопроме" в Екатеринбурге

Выставка пройдет с 10 по 13 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром" пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, где более 40 тыс. представителей промышленных предприятий и дилерских компаний из разных стран обсудят тему "Устойчивое производство: стратегии обновления". По традиции ее посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.

В этом году страной - партнером мероприятия выступает Белоруссия, она представит почти всю свою промышленность и заключит контракты на сумму свыше $180 млн.

Несмотря на изменение географии международных участников в связи с геополитической ситуацией, выставка остается точкой притяжения промышленников из порядка 50 стран, в частности Индии, Саудовской Аравии, Ирана, Армении, Объединенных Арабских Эмиратов, государств СНГ. Одна из самых масштабных экспозиций представлена компаниями Китая, всего принимают участие более 300 компаний. Белоруссия же займет павильон площадью не менее 3 тыс. кв. м, где свою продукцию выставят ведущие белорусские предприятия - "БелАЗ", Минский тракторный завод, БАТЭ, Минский автомобильный завод и другие. На выставке будут представлены все сферы производства страны-партнера - от легпрома и продуктов питания до промышленности, IT-технологий и сельхозоборудования.

Для главы белорусской делегации премьер-министра Романа Головченко нынешнее посещение выставки станет первым. Приехать в Екатеринбург на "Иннопром" ему предложил глава российского кабмина на двусторонней встрече в начале июня. Тогда обсуждались в том числе новые российско-белорусские интеграционные проекты, контракты по которым могут быть заключены на площадке выставки.

"Премьерская" программа

Мероприятия деловой программы будут проходить на протяжении четырех дней по темам цифрового производства, металлообработки, новых материалов, медицинской техники, транспортного машиностроения и другим. Всего запланировано свыше 100 сессий и конференций. Ключевым мероприятием станет стратегическая сессия "Устойчивое производство. Стратегия обновления", которая состоится в первый день "Иннопрома" с участием Мишустина, Головченко и премьера Казахстана Алихана Смаилова.

Также у председателя российского правительства запланирована встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Вместе с Мишустиным на Урал прилетят вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава российского кабмина посетит выставку "Иннопром" уже в третий раз. В предыдущие годы, помимо выступления на стратсессиях, он осматривал представленные на "Иннопроме" проекты и стенды, общался с коллегами, проводил рабочие встречи.

Так, в июле 2022 года на полях выставки у Мишустина состоялись переговоры со Смаиловым. Речь на них шла об актуальных вопросах российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, в том числе о расширении взаимодействия в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях. В 2021 году премьер вручал учрежденную Минпромторгом национальную промышленную премию "Индустрия" - награду, призванную содействовать внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, а также общественному признанию передовых российских практик в производственной отрасли.

Особенности деловой программы

Самым насыщенным на мероприятия днем станет 11 июля. Эксперты проведут сессии, посвященные не только диалогу России и Белоруссии, но и VII Российско-китайскому ЭКСПО, которое также состоится на площадке международной выставки. Участники ЭКСПО обсудят развитие восьми ключевых направлений в экономиках двух стран, в частности современное сельское хозяйство и качественное потребление. В последние два дня "Иннопрома" пройдут дискуссии о партнерстве вузов и компаний, развитии искусственного интеллекта в промышленности и новых путях для бизнеса в условиях санкций.

Традиционно промышленная выставка отличится не только презентациями и круглыми столами, но и уникальной, впервые продемонстрированной продукцией. Как сообщал директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин, на стендах покажут разработку российских инженеров - болотоход, трамвай "Невский" - самый новый в продуктовой линейке "ПК Транспортные системы", а также актуальную в настоящее время технику - различные беспилотники. Один из дронов нового поколения, предназначенный, в том числе для разведки и целеуказания, представит холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех".

Свердловская область, принимающая гостей "Иннопрома", также продемонстрирует свои наработки в различных отраслях. Так, Уральский завод гражданской авиации покажет легкий многоцелевой самолет "Байкал" и турбовинтовой региональный самолет "Ладога" на 44 пассажира. Впервые будет продемонстрирован полностью российский электропоезд "Ласточка" от завода "Уральские локомотивы" (входит в "Синара - Транспортные машины", СТМ). Таким образом от региона будут представлены 35 компаний, для них определен отдельный коллективный стенд.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого - несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.