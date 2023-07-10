Количество корпоративных банкротств в I полугодии 2023 года упало на 40%

Согласно исследованию "Федресурса",среди регионов в первом полугодии лидировали по числу компаний-банкротов Москва и Московская область, Санкт-Петербург,

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Количество корпоративных банкротств в России в первом полугодии 2023 года упало на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 3,1 тыс. Это следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (есть в распоряжении ТАСС).

"Рост числа наблюдений и намерений кредиторов свидетельствует о том, что в перспективе можно ожидать увеличение числа банкротств примерно до уровня 600-800 в месяц. В то же время долгоиграющий эффект моратория в виде сохраненного бизнеса ряда компаний продолжит свое действие. Фактором, сдерживающим добровольные банкротства, выступает усиление субсидиарной ответственности, поэтому вряд ли мы вернемся к цифрам прошлых лет - окооло 1-1,1 тыс. банкротств в месяц", - отметил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Согласно исследованию, доля процедур, инициированных конкурсными кредиторами, в первом полугодии 2023 года составила 78,9% против 68,5% в первом полугодии 2022 года. Среди регионов в первом полугодии текущего года лидировали по числу компаний-банкротов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край и Самарская область.

"Статистика количества корпоративных банкротств показывает наличие некоторых колебаний от года к году. В силу чего подобные данные не стоит увязывать с эффектами, вызванными действием моратория", - отметил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов.

Судебное банкротство граждан

Количество банкротств граждан в первом полугодии 2023 года, согласно данным исследования, выросло на 34,3% к аналогичному периоду 2022 года - до 162,9 тыс. Рост замедлился, в январе - июне 2022 года число банкротств граждан увеличилось на 37,8% к первому полугодию 2021 года - до 121,3 тыс.

"Темпы роста количества банкротств граждан все еще очень высокие. В какой-то момент неизбежно проявятся ограничения, связанные с загрузкой судов и арбитражных управляющих. Возможно, замедление темпов роста - как раз сигнал, что такие ограничения начали срабатывать", - прокомментировал Юхнин.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по июнь 2023 года, несостоятельными стали уже 916 тыс. граждан. При этом число внесудебных банкротств возросло в 1,8 раза.

"Мы видим, что достаточно высок уровень информированности граждан о готовящихся изменениях в части внесудебного банкротства. Доступ к данной бесплатной процедуре расширится. Требование о наличии оконченного исполнительного производства играло в ряде случаев роль фильтра для использования данного механизма", - сказал Торосов.

Он напомнил, что с появлением новых оснований доступ к процедуре получат категории граждан, которые ранее могли воспользоваться только судебной процедурой. Торосов подчеркнул, что с внесением изменений процедурой смогут воспользоваться пенсионеры и получатели пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом должно быть соблюдено условие, что исполнительный документ, выданный не менее года назад, предъявлялся для исполнения. Также возможность пройти процедуру внесудебного банкротства получат все граждане, в отношении которых предъявлялся для исполнения исполнительный документ, выданный не менее семь лет назад.