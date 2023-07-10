В Хабаровском крае планируют увеличить объем выпуска текстиля до 131 млн рублей

В 2022 году объем отгруженной продукции составил около 129 млн рублей

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Предприятия - производители текстильной продукции Хабаровского края увеличат объемы выпуска до 131 млн рублей в 2023 году, сообщил ТАСС начальник отдела гражданских отраслей управления промышленности министерства промышленности и торговли края Павел Коротеев.

"Объем отгруженной продукции предприятий отрасли, без учета индивидуальных предпринимателей, в 2022 году составил около 129 млн рублей, на 2023 год прогнозируется 131 млн рублей", - сказал Коротеев, уточнив, что предприятия готовы наращивать объемы производства и расширять существующий ассортимент продукции под потребности заказчиков.

За прошлый год, сообщил собеседник агентства, предприятия выпустили почти 4,5 тыс. единиц продукции, это на 21,7% больше, чем годом ранее.

Всего в отрасли легкой промышленности Хабаровского края зарегистрировано более 60 организаций, а с учетом индивидуальных предпринимателей и ателье - это около 160 организаций. Значительную долю составляют микропредприятия с численностью работников до трех человек. Основные производства сосредоточены в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, есть микропредприятия и индивидуальные предприниматели в Амурске, Бикине, Советской Гавани, Николаевске-На-Амуре и других населенных пунктах. Ведущими производителями являются ООО "Комсомолка", производственная компания "АИР", индивидуальные предприниматели, выпускающие одежду под брендами "Паулайн", которая поставляет свои свадебные и вечерние наряды в салоны разных стран, "Инна Мирова" и "Исмари".

В основном в регионе выпускается постельное белье, домашний текстиль, специальная одежда, носочно-чулочные изделия, школьная форма, а также одежда для мужчин и женщин разных возрастных групп. В крае также шьют палатки, тенты и пологи. "Сырье завозится из торговых компаний России, Китая, Узбекистана и Турции", - сказал Коротеев. Некоторые предприятия наладили выпуск зимних спальных мешков, армейских палаток, термобелья для военных.