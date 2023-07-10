Аргентина открыла новый газопровод от месторождения Вака Муэрта

Министр экономики страны Серхио Масса сообщил, что в сентябре будет объявлен тендер на второй участок газопровода, который дотянется до провинции Санта-Фе

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Власти Аргентины открыли первый участок нового газопровода, который в будущем позволит экспортировать газ из сланцевого месторождения Вака Муэрта в Бразилию. Об этом сообщила в воскресенье администрация президента.

"Первый участок газопровода "Президент Нестор Киршнер", который вчера был введен в эксплуатацию <...>, протягивается на 573 км от компрессорной станции в Трайтайене, провинция Неукен, до станции в Сальикело, провинция Буэнос-Айрес, проходя через провинции Рио-Негра и Ла-Пампа", - говорится в сообщении.

Министр экономики Серхио Масса на церемонии открытия газопровода сообщил, что в сентябре будет объявлен тендер на второй участок газопровода, который дотянется до провинции Санта-Фе, чтобы "завершить снабжение региона междуречья и начать экспортировать в Бразилию".

Вака Муэрта - месторождение сланцевых углеводородов в провинции Неукен, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. По данным на 2013 год, его запасы оценивались в 16 млрд баррелей и 308 трлн куб. футов сланцевого газа. Строительство газопровода "Президент Нестор Киршнер" началось в апреле прошлого года.