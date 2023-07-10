10 июля, 04:07
"Иннопром"

На выставке "Иннопром" СТМ представила новый троллейбус с увеличенным ходом

Александра Веселова/ ТАСС
Троллейбус "Синара-6254"
© Александра Веселова/ ТАСС

Первые машины начнут курсировать в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) представил новый троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом в рамках XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Новый троллейбус способен преодолевать до 80 км без потребления энергии из контактной сети. Общая энергоэффективность транспорта также увеличена на 15%. Количество посадочных мест в салоне составляет 37.

Кроме того, троллейбус "Синара-6254" оборудован USB-слотами для зарядки, системами информирования пассажиров и климат-контроля.

Первые троллейбусы начнут курсировать в Челябинске. В столицу Южного Урала отправятся 168 транспортных средств.

В марте 2023 года холдинг СТМ открыл новое производство - Челябинский завод городского электрического транспорта. На производственной площадке СТМ в Челябинске организовано производство полного цикла по выпуску городского электрического транспорта - троллейбусов и электробусов. 

Теги:
РоссияСвердловская область"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
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