На выставке "Иннопром" СТМ представила новый троллейбус с увеличенным ходом

Первые машины начнут курсировать в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) представил новый троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом в рамках XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Новый троллейбус способен преодолевать до 80 км без потребления энергии из контактной сети. Общая энергоэффективность транспорта также увеличена на 15%. Количество посадочных мест в салоне составляет 37.

Кроме того, троллейбус "Синара-6254" оборудован USB-слотами для зарядки, системами информирования пассажиров и климат-контроля.

Первые троллейбусы начнут курсировать в Челябинске. В столицу Южного Урала отправятся 168 транспортных средств.

В марте 2023 года холдинг СТМ открыл новое производство - Челябинский завод городского электрического транспорта. На производственной площадке СТМ в Челябинске организовано производство полного цикла по выпуску городского электрического транспорта - троллейбусов и электробусов.