10 июля, 04:38

В Москве по программе реновации получили квартиры более 127,5 тыс. человек

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, частично или полностью расселены 795 старых домов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Более 127 тыс. жителей Москвы уже получили квартиры по программе реновации или находятся в процессе оформления необходимых документов, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Программа реновации идет полным ходом во всех округах столицы. Новоселами уже стали или находятся в процессе оформления необходимых документов 127,5 тыс. горожан", - написал мэр.

Он уточнил, что сейчас частично или полностью расселены 795 старых домов. Еще 20,5 тыс. человек начали переезжать в новые квартиры с начала этого года, из них около 12 тыс. жителей приступили к переселению в июне.

По словам мэра, примерно 16,5 тыс. москвичей заключили договоры с городом в первом полугодии 2023 года. Лидерами по количеству правообладателей новых квартир стали Юго-Восточный, Восточный, Новомосковский, Южный и Северо-Восточный округа.

"На месте снесенных домов сейчас строим 81 новостройку для переезда свыше 45 тыс. человек", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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